Sabaa Mbarek rend hommage à Fathi Haddaoui, une légende du cinéma arabe

L’actrice jordanienne Sabaa Mbarek, une figure incontournable du monde arabe, a rendu hommage à son ami et collègue, l’acteur Fathi Haddaoui, récemment décédé. Ce dernier était également un proche de son ex-mari, le réalisateur tunisien Chawki Elmejri, une légende du cinéma arabe. Ensemble, Haddaoui et Elmejri ont collaboré sur plusieurs productions télévisées syriennes, marquant les esprits à travers le monde arabe. Leur amitié et leur collaboration professionnelle ont été d’une grande richesse, contribuant à la richesse du paysage audiovisuel régional. Sabaa Mbarek, profondément attristée par la perte de Fathi Haddaoui grande personnalité du cinéma arabe, exprime son deuil et rend hommage à son héritage exceptionnel.