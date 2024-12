Gafsa : deux personnes tuées et quatre blessées dans un accident de la route

Un tragique accident de la route a eu lieu cet après-midi, jeudi 12 décembre 2024, sur la route régionale n°201, reliant les municipalités d’Ammar El Arayes et de Redeyef, dans le gouvernorat de Gafsa. L’incident a impliqué une collision entre un véhicule léger et un camion transportant des produits destinés au trafic de carburants. Ce terrible accident a causé la mort de deux personnes, un homme et une femme, et a laissé quatre autres blessés, dont les blessures varient en gravité. Les équipes de secours de la Protection civile, ainsi que celles de l’unité d’ambulance d’urgence de Métlaoui, sont rapidement intervenues pour transporter les blessés à l’hôpital local d’Ammar El Arayes, où ils ont reçu les soins nécessaires. Cette tragédie souligne une fois de plus les dangers accrus liés aux accidents de la route dans la région.