Marouen Ben Slimane nommé PDG de La Poste tunisienne

Le 13 décembre 2024, le ministère des Technologies de la Communication a annoncé la nomination de Marouen Ben Slimane en tant que nouveau Président directeur général de La Poste tunisienne, succédant ainsi à Sami Mekki, décédé le 10 août 2024. Titulaire d’une maîtrise en relations économiques internationales et d’un diplôme en ingénierie juridique et financière, Marouen Ben Slimane possède plus de 22 ans d’expérience dans le domaine des finances publiques. Ancien contrôleur général des finances, il a supervisé de nombreuses missions de contrôle au sein des grandes banques publiques et a travaillé à la Commission nationale d’investigation sur la corruption et la malversation. Avant sa nomination, il occupait le poste de directeur général de l’Agence tunisienne de formation professionnelle. Marouen Ben Slimane, également diplômé de l’Institut de défense nationale, est reconnu pour ses compétences en gouvernance, audit, gestion des risques et conformité.