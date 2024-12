Démantèlement d’un réseau de drogue à Djebel Jelloud : plus de 300 g de cocaïne saisis

Les agents et cadres de la brigade de police judiciaire de Djebel Jelloud ont réussi à démanteler l’un des trafiquants de drogue les plus dangereux de la région. Lors d’une descente à son domicile, ils ont saisi plus de 300 grammes de cocaïne destinés à la vente, une somme importante d’argent provenant du trafic de drogue, ainsi qu’un grand sabre. L’enquête a commencé après l’arrestation d’un jeune homme en état d’ébriété, identifié comme consommateur de stupéfiants. Les investigations approfondies ont permis de remonter jusqu’au dealer. Quatre autres consommateurs de drogue ont également été interpellés, et tous les suspects ont été placés en garde à vue pour la suite des investigations.