Décès de Fathi Haddaoui, laissant un héritage artistique inoubliable

Le monde artistique tunisien est en deuil suite au décès de l’acteur emblématique Fathi Haddaoui, survenu ce jeudi 12 décembre 2024, à l’âge de 63 ans. Considéré comme l’un des plus grands créateurs de la scène théâtrale et dramatique tunisienne, Fathi Haddaoui a marqué des générations par son talent et son dévouement. Sa carrière débute sur les planches du théâtre scolaire avant de se perfectionner à l’Institut Supérieur d’Art Dramatique de Tunis, dont il est diplômé en 1986. Avec une riche filmographie de 21 longs-métrages, 3 courts-métrages, 32 séries télévisées et 6 pièces de théâtre, il a également brillé sur la scène internationale. En plus de sa carrière d’acteur, il a présidé le Festival International de Hammamet de 2011 à 2014. Lauréat de nombreux prix, notamment aux Journées Cinématographiques de Carthage et aux Romdhane Awards, il restera dans les mémoires comme une figure incontournable de la culture tunisienne.