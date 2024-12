La première tente de cirque itinérante tunisienne : une révolution artistique dans le monde arabe

Le 20 décembre 2024, un événement culturel inédit aura lieu à la place Miami à Mornaguia 1, dans le gouvernorat de Ben Arous, avec l’ouverture de la première tente de cirque itinérante tunisienne, une première dans le monde arabe. Ce cirque, entièrement conçu et fabriqué par des artisans tunisiens, propose des spectacles modernes sans animaux, mettant en avant des performances humaines spectaculaires. Avec une hauteur de 12 mètres et un diamètre de 30 mètres, la tente peut accueillir environ 600 spectateurs et est équipée des dernières technologies en matière d’éclairage et de musique, assurant ainsi une expérience visuelle et sonore inoubliable. Ces spectacles contemporains se distinguent des cirques traditionnels par leur utilisation exclusive des compétences humaines, avec des numéros acrobatiques, des danses, des sauts et des jeux aériens impressionnants. Le projet, réalisé par “Papa Roni pour les Arts du Cirque”, vise à offrir une expérience artistique unique, alliant design, production et performance tunisienne, dans le but de marquer une évolution significative dans les arts du cirque moderne en Tunisie et dans le monde arabe.