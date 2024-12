Hattab Ben Othmen condamné à 14 ans de prison pour blanchiment d’argent et fraude

Hattab Ben Othmen, l’ex-président du Syndicat national des agents et cadres de la justice, a été condamné, le 10 décembre 2024, à une peine de quatorze ans et trois mois de prison, ainsi qu’à des amendes financières s’élevant à plus de 650 000 dinars, selon des sources proches de l’affaire. La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a également prononcé des peines de prison pour trois autres membres du syndicat, allant de trois ans à cinq ans et trois mois. Les accusés font face à plusieurs chefs d’inculpation, notamment le blanchiment d’argent, la falsification de documents, la spéculation immobilière et la collecte de fonds sans autorisation, en plus d’autres infractions liées à la gestion du syndicat. Des mandats de dépôt avaient été émis à leur encontre par le juge d’instruction avant le procès.