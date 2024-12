Siliana innove avec le reboisement par boules de graines sur 70 hectares

Pour la première fois en Tunisie, la technique de reboisement par ensemencement de boules de graines a été adoptée dans la région montagneuse de Sidi Amer, au sud du gouvernorat de Siliana, sur une superficie totale de 70 hectares. Cette méthode innovante, intégrant sept types de graines d’arbres résistants aux incendies tels que le caroubier et le jujubier, est combinée à des techniques traditionnelles de reboisement via des pépinières forestières, en collaboration avec l’Institut national de recherche en génie rural, eaux et forêts. Selon Sabri Oulani, responsable régional des forêts, l’objectif est de restaurer rapidement le couvert végétal tout en expérimentant des approches plus efficaces. De son côté, Majda Yaakoubi, représentante de l’association Greenway, a souligné que cette initiative, après des projets similaires sur les montagnes El Bayadh et Achheb, vise à garantir une biodiversité durable et à améliorer les moyens de subsistance des habitants grâce aux plantes mellifères. Elle a également insisté sur l’importance de valoriser et généraliser cette expérience pour étendre le reboisement dans les zones touchées.