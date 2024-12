Opposition syrienne : le mausolée de Hafedh Al-Assad réduit en cendres après la chute de Bachar Al-Assad

Des images et des vidéos diffusées ce mercredi on montré l’incendie du mausolée de l’ancien président syrien Hafedh Al-Assad dans sa ville natale de Qardaha, située dans le gouvernorat de Lattaquié. Ce lieu, où Hafedh Al-Assad avait été enterré après son décès en 2000, a été saccagé par des combattants de l’opposition et des jeunes manifestants. Selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme, l’attaque intervient quelques jours après la chute du président Bachar Al-Assad, fils et successeur de Hafedh Al-Assad, renversé par un assaut éclair mené par l’opposition dirigée par Hayat Tahrir Al-Cham. Des images diffusées montrent les flammes ravageant le mausolée, dont le tombeau central a été entièrement détruit, tandis que des civils et des combattants brandissant le drapeau de la révolution syrienne déambulaient dans les lieux. Cet événement symbolique survient dans le contexte de la défaite du régime, marquant un tournant majeur dans le conflit syrien.