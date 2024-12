Maladie inconnue en Afrique : une épidémie énigmatique aux symptômes graves frappe les enfants

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) alerte sur une maladie mystérieuse qui se propage en République démocratique du Congo, principalement chez les enfants, en mettant en péril ceux souffrant de malnutrition aiguë. Depuis le 24 octobre et jusqu’au 5 décembre, 406 cas ont été signalés, dont 31 décès. Les autorités sanitaires procèdent à des analyses en laboratoire pour identifier l’origine de cette maladie inconnue, marquée par des symptômes tels que des maux de tête, de la toux, de la fièvre, des difficultés respiratoires et une anémie. Matshidiso Moeti, directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, a réaffirmé l’engagement de l’organisation à soutenir les familles touchées et à mobiliser tous les moyens pour déterminer les causes et les modes de transmission, tout en garantissant une réponse rapide pour limiter son impact. Des experts ont été dépêchés sur place pour coordonner les efforts face à cette urgence sanitaire.