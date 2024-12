La Tunisie mise sur la désalinisation et la réutilisation des eaux usées pour sécuriser ses ressources hydriques

Le Directeur général de l’ingénierie rurale et de l’exploitation des eaux au ministère de l’Agriculture, Abdelhamid Menja, a annoncé que le ministère a élaboré une stratégie de gestion de l’eau à l’horizon 2050, en tenant compte des changements climatiques. Face à la rareté des précipitations, l’accent sera mis sur la désalinisation de l’eau de mer pour garantir l’approvisionnement en eau potable. Il a également souligné l’importance de réutiliser les eaux usées traitées, en augmentant leur taux de traitement et en visant une exploitation à hauteur de 80 % d’ici 2050, notamment pour l’irrigation des cultures comme les céréales, les arbres fruitiers et les fourrages. Une attention particulière sera accordée à la rationalisation de la consommation d’eau, notamment dans le secteur industriel, avec des solutions de recyclage sur place. De plus, un projet visant à irriguer des milliers d’hectares dans plusieurs régions grâce aux eaux traitées est prévu pour la période 2026-2030. Enfin, Menja a évoqué la nécessité de s’adapter aux changements climatiques en révisant les choix agricoles pour des cultures mieux adaptées à la nouvelle répartition des précipitations.