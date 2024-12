Tensions croissantes entre les pharmacies privées et la CNAM : une rupture en vue ?

Les relations entre les pharmacies privées et la CNAM sont au bord de la rupture, comme l’a souligné Molka Moudir, secrétaire générale du Syndicat des pharmacies privées, lors de son intervention dans l’émission Midi Show ce mardi 10 décembre 2024. Elle a dénoncé les nombreux différends existants, notamment le non-respect des clauses de la convention sectorielle signée en 2019 et renouvelée chaque année. Les retards de paiement prolongés de la CNAM mettent en péril la viabilité financière des pharmacies, certaines étant même menacées de faillite. Soulignant la nécessité d’une réforme globale, elle appelle à des négociations, conditionnées par le respect des engagements de la CNAM, la régularisation des créances sous 60 jours et la numérisation des processus. Le Syndicat a également annoncé que la convention actuelle prendra fin le 31 décembre 2024 et ne sera pas reconduite.