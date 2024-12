Silent Warrior 2024 : la Tunisie accueille pour la première fois en Afrique le forum des forces spéciales

Le ministre de la Défense nationale, Khaled Sahili, a inauguré ce lundi 9 décembre 2024, le forum des commandants des forces spéciales, Silent Warrior 2024, marquant une étape importante pour la coopération militaire internationale. Lors de son allocution, il a souligné l’importance de cet événement, accueillie pour la première fois en Afrique par la Tunisie, qui illustre l’ouverture du pays à un partenariat militaire global et à l’échange d’expertises entre forces spéciales régionales et internationales.

Le ministre a mis en avant les défis imposés par les bouleversements géopolitiques en Méditerranée, au Moyen-Orient et en Afrique, exigeant une action collective pour lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière, le trafic d’armes et d’êtres humains, ainsi que l’immigration clandestine. Il a également rappelé les progrès de la Tunisie dans le renforcement de ses capacités militaires, notamment à travers la création de centres d’excellence en déminage et en formation des forces armées, avec l’ambition de devenir une référence continentale en matière de formation des forces spéciales.

Le général Michael Langley, commandant de l’AFRICOM, a pour sa part souligné l’opportunité offerte par ce forum pour partager des expériences et renforcer la coopération entre les 40 pays participants. Ce 13e forum, qui se tient jusqu’au 12 décembre, réunit des dirigeants militaires et civils de haut niveau, reflétant l’importance stratégique de cet événement dans la consolidation de la sécurité régionale et internationale.