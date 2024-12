Le scénario le plus probable pour la saison hivernale (décembre, janvier et février 2024/2025), indique une saison globalement plus chaude que la normale dans toute la Tunisie, avec une probabilité plus élevée à l’est du pays, indique, lundi, l’Institut National de la Métérologie (INM).

En ce qui concerne les précipitations, l’INM estime dans son “Bulletin de prévision saisonnière” qu’aucun scénario ne se dégage sur tout le pays pour cette saison, ajoutant que cela ne prévient pas la possibilité d’épisodes ponctuels de pluviométrie localement importante. Actuellement, le stock des barrages en Tunisie ne dépasse par 20,4% à la date du 9 décembre courant. .