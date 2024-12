Coopération pour la paix : Trump, Zelensky et Macron se réunissent à l’Élysée

À Paris, un sommet trilatéral historique s’est tenu ce samedi au palais de l’Élysée, réunissant le président américain élu, Donald Trump, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et leur hôte, le président français, Emmanuel Macron. Cette rencontre, organisée en marge de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame, a mis en avant l’engagement commun pour la paix et la sécurité mondiale. Emmanuel Macron a salué cette coopération, déclarant sur la plateforme X : “Les États-Unis, l’Ukraine et la France, unis en ce jour historique, travaillons ensemble pour un avenir meilleur.” De son côté, Zelensky a qualifié la réunion de “fructueuse”, soulignant l’importance de mettre fin à la guerre en Ukraine de manière juste et rapide. Il a également remercié Macron pour son initiative et a salué la détermination habituelle de Donald Trump. Les trois dirigeants ont convenu de maintenir une coopération étroite face aux nombreux défis internationaux. Des images publiées par la présidence ukrainienne ont immortalisé ces moments de dialogue constructif et de solidarité.