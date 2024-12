Comment les séries coréennes aident à surmonter les défis psychologiques

Les experts soulignent les bienfaits des séries sud-coréennes sur la santé mentale, affirmant qu’elles ne se limitent pas à un simple divertissement. Selon Im Soo Kyun, psychiatre à Séoul, ces séries, riches en émotions et en expériences de vie, peuvent être intégrées dans une approche d’art-thérapie, utile pour atténuer l’anxiété et la dépression. En explorant des thèmes universels comme le deuil, les séparations ou les conflits familiaux, elles offrent aux spectateurs des perspectives nouvelles et des solutions à leurs propres problèmes. Jenny Chang, spécialiste en psychologie, ajoute que ces séries transcendent les frontières culturelles grâce à leurs récits intenses, mêlant tristesse profonde et joie éclatante, qui résonnent avec les traumatismes et les aspirations des spectateurs. Ainsi, en abordant les défis de la vie de manière authentique, ces productions aident à mieux gérer les difficultés psychologiques et à améliorer le bien-être général.