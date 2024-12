Tunisie – Météo : Températures en baisse demain dimanche

Le temps sera demain dimanche, 8 décembre 2024, marqué par des vents forts sur le Nord et les hauteurs Ouest, dont la vitesse dépassera provisoirement 80km/h sous forme de rafales avec une baisse significative des températures.

Les maximales oscilleront entre 06 et 11°c dans les régions du Nord Ouest et du Centre et entre 12 et 18°c dans le reste des régions.

L’Institut National de la Météorologie (INM) prévoit dans son bulletin de suivi publié samedi, des chutes de pluies éparses au Nord et qui seront provisoirement orageuses et localement abondantes à l’extrême Nord-Ouest.

Les quantités maximales seront comprises entre 30 et 60 mm avec des chutes de grêles dans des endroits limités.

Pour lundi 9 et mardi 10 décembre 2024, une baisse des températures est prévue aussi surtout au Nord et les régions de l’Ouest.