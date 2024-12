Six salles à l’hôpital Charles Nicolle de Tunis seront prochainement dotées d’équipements spécialisés nécessaires au profit des malades de la transplantation d’organes à l’initiative du Rotary Club de Tunis et ses partenaires, a annoncé samedi la membre du club Karima Batikh.

Dans une déclaration aux médias en marge d’une journée de sensibilisation au don d’organes organisée à Tunis, elle a indiqué que cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un projet intégré visant à soutenir les efforts de l’Etat dans le domaine du don d’organes, sous la supervision du ministère de la Santé, en partenariat avec l’ordre de médecins, le Centre national de promotion du don d’organes, les clubs Rotary et d’un certain nombre d’entreprises privées donatrices.

Quatre salles à l’hôpital Charles Nicolle pour les donneurs et receveurs d’organes et deux salles pour le personnel médical et paramédical encadrant cette catégorie de patients ont été équipées, a précisé Battikh, notant que jeudi, dans le cadre du même projet, des équipements médicaux pour la transplantation d’organes ont été fournis au CHU Tahar Safar à Mahdia, d’une valeur de 45.000 dinars.

Pour sa part, le directeur général du Centre national de transplantation d’organes, Jalaleddine Zaidi, a indiqué qu’en 2023, 19 greffes d’organes ont été réalisées à partir de personnes en état de mort cérébrale, ce qui a permis 52 greffes, dont 32 greffes rénales.

Il a souligné que ce résultat est très faible, d’autant plus que la liste d’attente pour le don de rein comprend 1600 patients, environ 50 patients pour le foie et 50 patients pour le cœur, soulignant la nécessité de promouvoir la prise de conscience et la sensibilisation à l’importance du don d’organes et de diffuser cette culture parmi tous les citoyens.