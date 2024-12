Dhafer L’Abidine : Star de la couverture du prestigieux magazine Esquire Middle East (Photos)

Depuis la charmante ville de Venise, en Italie, l’acteur tunisien Dhafer L’Abidine illumine la couverture de l’édition de décembre du prestigieux magazine Esquire Middle East. Connu pour son talent et son charisme, l’artiste continue de briller sur la scène internationale, incarnant l’élégance et le raffinement. Cette reconnaissance témoigne de son statut d’icône incontournable dans le monde arabe et au-delà, consolidant ainsi son rôle d’ambassadeur de la culture et du cinéma de la région. Une belle consécration pour une carrière en constante ascension.