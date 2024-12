Record historique : le Bitcoin franchit le cap des 100 000 dollars

Pour la première fois dans l’histoire, le prix du Bitcoin a dépassé le seuil symbolique des 100 000 dollars, atteignant 100 010 dollars lors des premières transactions asiatiques ce jeudi. Cette flambée spectaculaire s’explique notamment par l’annonce du retour imminent de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le président républicain élu a promis de nommer Paul Atkins, un avocat favorable au développement des cryptomonnaies, à la tête de l’Autorité de régulation des marchés financiers dès son investiture prévue le 20 janvier 2025. Cette perspective, associée à une législation potentiellement plus favorable aux monnaies numériques, a propulsé la valeur du Bitcoin, qui a plus que doublé depuis le début de l’année et enregistré une hausse de 45 % en seulement quatre semaines, dans le sillage de la victoire de Trump et de l’élection de nombreux législateurs pro-cryptomonnaies au Congrès.