Huile d’olive : la Tunisie dévoile sa stratégie pour relancer le secteur en 2024-2025

La Tunisie déploie une stratégie ambitieuse pour revitaliser sa filière huile d’olive en 2024-2025, un secteur clé pour son économie. Lors d’une visite à Kairouan, le ministre de l’Agriculture, Ezzedine Ben Cheikh, a annoncé plusieurs mesures phares, notamment une réunion stratégique impliquant exportateurs et banques pour faciliter le financement et promouvoir la prochaine campagne oléicole. Face à des défis majeurs tels que la baisse des prix mondiaux, les contraintes logistiques et les difficultés de financement, le gouvernement a décidé d’intensifier les subventions pour le stockage de l’huile d’olive, permettant ainsi aux producteurs de conserver leurs stocks jusqu’à une reprise des marchés. Le renforcement des infrastructures de stockage et le contrôle de la qualité figurent également parmi les priorités, tandis qu’un appel à une mobilisation collective a été lancé pour assurer le succès de la campagne à venir. Cette approche intégrée vise à stabiliser le secteur tout en renforçant la compétitivité de l’huile d’olive tunisienne sur la scène internationale.