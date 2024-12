Navigation aérienne : vers une meilleure prise en charge médicale des pilotes

Le général médecin Touhami Khalifi, directeur du Centre des examens médicaux pour la navigation aérienne, a souligné l’importance de préserver la santé des pilotes, essentielle pour la sécurité de l’aviation civile et militaire. Lors d’un colloque scientifique, il a évoqué des thématiques clés telles que les maladies cardiovasculaires, les troubles auditifs, les pathologies de la colonne vertébrale, ainsi que l’impact de la fatigue sur les pilotes, rappelant que 20 % des accidents aériens sont liés à cet état. L’événement visait à enrichir les connaissances des médecins, sensibiliser les pilotes à leur santé et améliorer les examens médicaux et les réglementations émanant des ministères des Transports et de la Défense. Parmi les recommandations, il a insisté sur la pratique régulière d’une activité physique, une alimentation équilibrée, la protection auditive contre les nuisances sonores, et des périodes de repos suffisantes avant et pendant les vols, notamment pour les longs trajets, tout en déconseillant les substances stimulantes nuisibles à leur santé.