Où se trouvent Bachar al-Assad et sa famille ?

Une intense spéculation entoure le départ d’un avion privé syrien ayant quitté Damas et atterri à Abou Dhabi. Selon certains médias turcs et des sources émiraties, des rumeurs circulent sur la possible arrivée de Bachar al-Assad et de sa famille aux Émirats arabes unis, tandis que d’autres rapports, notamment de CNN citant une source syrienne, affirment que le président syrien ne serait plus à Damas. De plus, des informations non confirmées indiquent que son épouse et ses enfants se trouveraient en Russie. Le site “Flight Radar”, spécialisé dans le suivi des vols, a également signalé qu’une mystérieuse avion transportant potentiellement Assad aurait quitté Damas avant que l’opposition ne prenne le contrôle de la capitale, avec un itinéraire initial vers la région côtière syrienne, avant de changer brusquement de cap pour finalement disparaître des radars.