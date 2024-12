Vague de froid : vents forts, chutes de grêle et pluies abondantes jusqu’à mardi

L’Institut National de la Météorologie (INM) annonce un épisode de grand froid accompagné de pluies et de grêle, qui persistera jusqu’à mardi prochain. Ce week-end, des vents violents souffleront sur le nord et les hauteurs de l’ouest, avec des rafales dépassant temporairement les 80 km/h. Les températures maximales oscilleront entre 6 et 11 degrés dans les régions nord et centre-ouest, et entre 12 et 18 degrés ailleurs. Des pluies intermittentes, parfois orageuses et localement abondantes, toucheront principalement l’extrême nord, avec des cumuls atteignant 30 à 60 millimètres. Des averses de grêle pourraient également survenir dans certaines zones isolées. Ce climat froid se maintiendra jusqu’à lundi et mardi, particulièrement dans les régions nordiques et occidentales.