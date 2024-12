2000 opportunités d’emploi en Italie pour les jeunes tunisiens

La Tunisie a annoncé une initiative majeure pour l’emploi de ses jeunes, avec la mise à disposition de 2000 opportunités de travail dans le secteur de la construction en Italie sur une période de trois ans. Cette mesure, lancée par le ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi, vise à répondre aux besoins du marché du travail italien en matière de compétences dans le secteur du bâtiment. Selon Ahmed El Massoudi, directeur général de l’emploi à l’étranger et de la main-d’œuvre étrangère, la première vague de recrutement, qui débutera à la fin de l’année 2024, concernera environ 400 jeunes Tunisiens. Cette initiative fait suite à un accord signé en 2023 avec le gouvernement italien, et sera mise en œuvre par l’Agence nationale pour l’emploi et le travail indépendant, afin de faciliter l’intégration des compétences tunisiennes sur le marché de l’emploi italien.