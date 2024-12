Tunisie : Prévisions météorologiques pour aujourd’hui

Temps nuageux et des pluies éparses qui seront temporairement orageuses sur les côtes nord, prévoit l’Institut national de la météorologie pour ce dimanche 8 décembre 2024.

Vent du secteur ouest, fort sur les côtes et les hauteurs, de modéré à relativement fort ailleurs avec des phénomènes de sable sur le sud.

Mer houleuse sur le nord, très agitée ailleurs et progressivement agitée sur le golfe de Gabès.

Températures en baisse, comprises entre 6 et 11 degrés sur le nord-ouest et le centre et entre 12 et 18 degrés ailleurs.