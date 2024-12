Réouverture de Notre-Dame : une cérémonie marquée par la présence de présidents et d’invités du monde entier

Après cinq ans et demi de travaux minutieux, la cathédrale Notre-Dame de Paris, symbole emblématique du patrimoine français, a rouvert ses portes ce samedi 7 décembre lors d’une cérémonie marquée par l’émotion et la solennité. Le président Emmanuel Macron, entouré de nombreuses personnalités venues du monde entier, a salué cet événement comme un triomphe de la résilience, exprimant la “gratitude de la Nation française” envers les artisans et restaurateurs. Parmi les moments forts de cette journée, le grand orgue de la cathédrale, béni par Monseigneur Laurent Ulrich, a résonné pour la première fois depuis l’incendie dévastateur d’avril 2019. Cet instrument monumental, haut de 13 mètres et fort de ses 8.000 tuyaux, avait échappé aux flammes mais non à l’impact des poussières de plomb. Après un travail de restauration minutieux comprenant son démontage, nettoyage, réharmonisation et accordage, il a retrouvé sa voix majestueuse, incarnant à la fois l’héritage de trois siècles et la promesse d’un avenir culturel et spirituel renouvelé. La réouverture de Notre-Dame marque ainsi une étape clé dans la renaissance de ce joyau historique, qui devrait accueillir à nouveau fidèles et visiteurs dès décembre 2024.