Tunisie : Prévisions météorologiques pour aujourd’hui

Pluies éparses sur l’extrême nord, devenant temporairement orageuses et parfois intenses sur les régions côtières du nord-ouest. Nuages passagers ailleurs.

Vent de Secteur Ouest, fort prés des côtes nord et relativement fort à modéré sur le reste des régions.

Mer houleuse dans le nord et agitée sur les côtes Est.

Températures maximales comprises généralement entre 13 et 18 °C et aux alentours de 10°C sur les hauteurs ouest. Températures minimales variant entre 2 et 7°C et aux alentours de 10°C prés des côtes.