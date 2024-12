Qui est Al-Joulani : terroriste ou leader d’une nouvelle ère en Syrie ?

Depuis le début de l’offensive rapide de Hayat Tahrir al-Cham (HTS) et des factions alliées dans le nord de la Syrie, le nom d’Abou Mohammed al-Joulani, de son vrai nom Ahmed Hussein al-Shara, a refait surface. Ancien combattant d’Al-Qaïda en Irak lors de l’invasion américaine, il a ensuite fondé le groupe djihadiste syrien Jabhat al-Nosra, affilié à Al-Qaïda, avant de s’en détacher en 2016 pour former HTS en 2017. Bien qu’il ait tenté de dissocier HTS des groupes terroristes comme Al-Qaïda et Daech, les États-Unis ont classé HTS comme organisation terroriste en 2018 et offert une récompense de 10 millions de dollars pour toute information menant à la capture d’al-Joulani. Malgré ce statut, al-Joulani a étendu son influence, notamment à Idlib, bastion de HTS dans le nord-ouest de la Syrie. Lors d’une rare interview en 2021, il a réfuté son étiquette de terroriste, affirmant que son organisation ne représentait pas une menace pour l’Occident. Récemment, il est apparu comme le visage militaire des opérations des factions d’opposition armées qui ont repris le contrôle de villes clés comme Alep et Hama.