Sur une affiche entourée de cochons, Lotfi Abdeli annonce son nouveau spectacle “Je Suis Bien Chez Vous”

Le célèbre humoriste tunisien Lotfi Abdeli présentera son nouveau spectacle intitulé “Je Suis Bien Chez Vous” à partir de janvier 2025, avec des représentations prévues en France et en Belgique. Ce spectacle, qui promet de nouveaux sketchs et une approche encore plus personnelle, sera marqué par une affiche originale où l’artiste apparaît parmi des cochons, un clin d’œil à son humour décalé et provocateur. Le public pourra découvrir un Lotfi Abdeli encore plus engagé, fidèle à son style unique mêlant comédie et réflexion sur les travers de la société. Les dates des premières représentations seront bientôt annoncées, suscitant déjà une grande anticipation parmi ses fans.