Tunisie – Météo : Des nuages denses la nuit avec des chutes de pluies dans ces régions

Le temps sera, cette nuit, densément nuageux au Nord avec des chutes de pluies éparses qui seront provisoirement orageuses à l’extrême Nord, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Les températures minimales seront comprises entre 0 degré et 4 degrés aux hauteurs de l’Ouest et entre 6 et 10 degrés dans le reste des régions. Le vent soufflera de secteur Ouest, fort près des côtes et des hauteurs et modéré à relativement fort dans le reste des régions.

La mer sera très agitée au Nord et agitée à localement très agitée aux côtes Est.