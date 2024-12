Tunisie : les smartphones interdits dans les établissements scolaires

Le ministère de l’Éducation en Tunisie a décidé de renforcer l’interdiction des smartphones dans les collèges et les lycées, afin de lutter contre les impacts négatifs de leur utilisation au sein des établissements scolaires. Bien que cette mesure soit en vigueur depuis 2019, elle n’avait pas été strictement appliquée. Désormais, les élèves ne pourront plus utiliser de téléphones intelligents pour éviter la prise de photos ou vidéos sans autorisation, notamment dans les salles de classe et les cours de récréation. Cependant, les téléphones non connectés seront autorisés pour permettre aux élèves de contacter leurs parents en dehors des heures de cours. En parallèle, les mesures de sécurité seront renforcées, avec des contrôles plus rigoureux des entrées et sorties des établissements pour garantir un environnement scolaire plus discipliné et respectueux des valeurs éducatives. Cette initiative vise à restaurer l’éthique et la sérénité au sein des institutions scolaires, tout en réduisant les incidents liés à l’usage excessif ou inapproprié des technologies mobiles.