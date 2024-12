Génocide palestinien : Amnesty accuse Israël de déshumaniser les civils !

Dans une intervention sur “Midi Show” le 10 décembre 2024, Samar Shaiak, responsable des campagnes et du plaidoyer d’Amnesty International Tunisie, a détaillé le contenu du rapport alarmant de l’organisation intitulé “Tu as l’impression de ne pas être humain”, concernant les violences subies par les Palestiniens à Gaza. Ce rapport, fondé sur une enquête menée par une équipe d’Amnesty présente à Gaza depuis le 7 octobre 2023, met en lumière des actes de brutalité considérés comme du génocide. Shaiak a affirmé que les frappes israéliennes, qui ont causé la mort de plus de 300 Palestiniens, ont principalement visé des civils, dont une majorité de femmes et d’enfants, sans preuve de cibles militaires. L’organisation a utilisé des témoignages, des photos, des vidéos et des données satellitaires pour documenter ces crimes de guerre, soulignant que ces actions, qui enfreignent les conventions internationales, sont menées avec une totale impunité.