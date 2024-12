L’UNICEF : un enfant sur quatre en Tunisie vit sous le seuil de pauvreté

Une étude menée par l’UNICEF, en collaboration avec le Centre de Recherches et d’Études Sociales (CRES) et le ministère des Affaires sociales, révèle que 26 % des 3,4 millions d’enfants en Tunisie (soit environ 826 000) vivent sous le seuil de pauvreté, tandis que 5,1 % sont en situation de pauvreté extrême. Les disparités régionales sont marquantes : 36 % des enfants des zones rurales sont pauvres, contre 20 % en milieu urbain. La région du Centre-Ouest est la plus touchée, avec 50 % des enfants vivant dans des foyers pauvres, contre seulement 8 % dans le Grand Tunis. L’étude, basée sur des données nationales de 2015 à 2021 et sur le programme “Aman Ijtimaii”, met en lumière des lacunes importantes dans les programmes de protection sociale, qui laissent 20,5 % des enfants de moins de 6 ans et 26,8 % des 6-17 ans sans couverture. Face à ces défis, elle recommande des réformes structurelles, une amélioration des conditions de vie en milieu rural, un meilleur accès à l’éducation et à la santé, et une extension des programmes de protection sociale pour briser le cercle vicieux de la pauvreté intergénérationnelle en Tunisie.