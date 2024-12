Décès du dramaturge et producteur Faraj Chouchane, pilier de la culture tunisienne

Le ministère des Affaires culturelles a annoncé avec une grande tristesse le décès de Faraj Chouchane, dramaturge et producteur télévisé de renom, survenu ce vendredi 13 décembre 2024. Figure emblématique de la culture tunisienne, le défunt a marqué le paysage artistique par sa contribution majeure à la rédaction du “Manifeste du 11”, une pierre angulaire dans le processus de modernisation du théâtre tunisien porté par la génération des années 1960. Faraj Chouchane a également produit des programmes télévisés culturels qui, selon les critiques, constituent des documents essentiels retraçant les mutations de la scène culturelle en Tunisie et dans le monde arabe. Il a dirigé le Centre culturel international de Hammamet et compilé les œuvres complètes du dramaturge Samir Al-Ayadi. Parmi ses réalisations figurent la série Yahia Ibn Omar et la pièce Dharabni Wabka.