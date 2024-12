Tunisie : Prévisions météo pour cette nuit

Le temps sera marqué, mardi soi, par des nuages passagers sur le Nord et le Centre.

Ils seront parfois abondants accompagnés de pluies faibles sur l’extrême Nord. Dans le Sud, le temps sera partiellement nuageux.

Le vent soufflera du secteur Ouest au Nord et au Centre et du secteur Est au Sud,faible à modéré, sauf dans le Sud-est où il sera relativement fort.

La mer sera agitée à moutonneuse. Les températures seront comprises la nuit entre 6 et 10 degrés au Nord et au Centre, entre 10 et 14 degrés au Sud, et dans la limite de 3 degrés dans les hauteurs Ouest.-