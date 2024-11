Serie A – Juventus Turin vs Torino FC : Sur quelle chaîne voir le match en streaming ?

Ce samedi 9 novembre 2024 à 20h45, la Juventus Turin accueille le Torino FC pour le derby de Turin dans le cadre de la 12e journée de Serie A. Un match à enjeu pour les deux équipes qui cherchent à progresser au classement.

Actuellement cinquième avec 21 points, la Juventus tentera de confirmer sa forme récente après deux victoires, un match nul et une défaite lors des cinq derniers matchs. La Vieille Dame a inscrit 9 buts et en a encaissé 7, et devra allier solidité défensive et efficacité offensive pour s’imposer.

Le Torino FC, dixième avec 14 points, arrive quant à lui avec une série difficile, ayant remporté un seul de ses cinq derniers matchs et concédé quatre défaites. Avec 5 buts marqués et 8 encaissés, les Granata devront redoubler d’efforts pour espérer prendre des points face à leur voisin.

Les confrontations récentes sont largement à l’avantage de la Juventus, avec trois victoires et deux matchs nuls sur les cinq dernières rencontres. Le Torino n’a pas encore réussi à battre son rival et cherchera à renverser la tendance lors de ce derby.

Les supporters des deux équipes seront nombreux pour encourager leur club dans ce duel passionné qui promet de belles émotions. Qui sortira victorieux de ce derby tant attendu ?

Où et quand regarder Juventus Turin – Torino FC ?

La rencontre Juventus Turin – Torino FC, comptant pour la 12e journée de Serie A, se jouera le samedi 9 novembre 2024 à 20h45. Le match sera diffusé en direct sur L’Équipe Web.