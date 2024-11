Football – Espérance de Tunis : le Roumain Laurențiu Reghecampf nouvel entraîneur

L’Espérance Sportive de Tunis annonce, mardi, la nomination de l’entraîneur roumain Laurențiu Reghecampf à la tête du staff technique de l’équipe séniors de football pour un contrat qui court jusqu’à juin 2026.

Le technicien roumain succède au Portugais Miguel Cardoso dont le contrat a été résilié le 22 octobre dernier pour résultats insuffisants et remplacé provisoirement par Skander Kasri.

Le nouveau coach, 49 ans, avait entaîné plusieurs clubs roumains tels que le Steaua Bucarest et le CSU Craiova, et étrangers comme Al-Ahly, Al-Hilal et Al-Tai SC saoudiens, Al Wasl et Al Wahda émiratis et Neftchi Baku d’Azerbaidjan.

Il compte à son actif un titre de champion, une coupe et une supercoupe de Roumanie, les trois avec le Steaua Bucarest qu’il a entraîné à deux reprises, outre un titre de champion et deux supercoupes des Emirats arabes Unis avec Al Wehda SC.

Après sept journées de Ligue 1, l’Espérance de Tunis occupe la 6e place avec 12 points.