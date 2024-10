Tunisie-Météo  : Pluies attendues sur plusieurs régions

Ciel partiellement couvert devenant parfois plus nuageux avec pluies éparses sur les régions ouest et localement le centre et le sud.

Ces pluies concerneront progressivement les régions Est et seront temporairement orageuses et parfois intenses, l’après-midi, sur le nord ouest et la région du Sahel avec chute de grêles par endroits.

Vent de secteur sud relativement fort à localement fort prés des côtes, faible à modéré à l’intérieur du pays et dépassant 60km/h sous orages.

Mer généralement très agitée.

Températures maximales comprises généralement entre 23 et 29 °C, aux alentours de 19°C sur les hauteurs ouest et atteignant 32°C dans l’extrême sud.