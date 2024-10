Affaire de blanchiment d’argent à BH Bank : douze mandats de dépôt émis

Le porte-parole du Tribunal de première instance de Tunis 1 a annoncé que le ministère public près du pôle judiciaire économique et financier a émis, le vendredi 25 octobre 2024, douze mandats de dépôt visant quatre accusés, traduits devant la chambre correctionnelle pour des infractions liées aux échanges douaniers et des manquements fiscaux, en vertu des articles 92 et 101 du Code des droits et procédures fiscales. Cette décision fait suite à une enquête diligentée par le ministère public, impliquant la direction des enquêtes douanières et la brigade de lutte contre la fraude fiscale, sur des allégations de blanchiment d’argent par un groupe menant des activités sociales et professionnelles. L’affaire, qui concerne la banque publique BH Bank, a été ouverte le 23 octobre et implique 55 prévenus, dont 34 personnes physiques. Parmi ces derniers figurent des personnalités notables telles que Wajdi Koubâa, ancien directeur général de la BH Bank, Taïeb Rached, ancien président de la Cour de cassation, et Farhat Rajhi, avocat et ancien ministre de l’Intérieur. D’autres personnes impliquées incluent des hommes d’affaires et plusieurs banquiers, mettant en lumière la gravité des accusations portées.