Fekret Sami Fehri célèbre l’excellence des jeunes de “Nadi Al Maharat Al Oula”, primés au First Global Challenge

L’équipe du club “Nadi Al Maharat Al Oula”, qui a remporté sept prix en Grèce grâce à leur performance remarquable lors du concours First Global Challenge, sera mise à l’honneur ce samedi dans l’émission Fekret Sami Fehri sur la chaîne El Hiwar Ettounsi. Leur succès dans le domaine scientifique et technique souligne l’importance de l’innovation et de la créativité chez les jeunes talents tunisiens. Ce passage à la télévision permettra de découvrir leur parcours et les défis qu’ils ont relevés pour atteindre l’excellence. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les passionnés de science et de technologie !