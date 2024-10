Après 9 ans d’attente, le FC Barcelone bat le Bayern Munich en Ligue des champions

Le FC Barcelone a réalisé un exploit ce soir en s’imposant contre le Bayern Munich en Ligue des champions, mettant ainsi fin à une série de neuf ans sans victoire contre ce rival. Les deux équipes s’étaient rencontrées à six reprises au cours de cette période, avec à chaque fois une victoire pour le club bavarois. Lors de cette rencontre, le Barça a dominé le match avec un score de 4-1, grâce à une performance exceptionnelle de Rafinha, qui a marqué trois buts, devenant ainsi le quatrième joueur à réaliser un hat-trick contre le Bayern après Cristiano Ronaldo, Sergio Agüero et Ruud van Nistelrooy. De son côté, Robert Lewandowski a également inscrit un but, portant son total à 97 en Ligue des champions, le premier qu’il marque sous les couleurs du Barça contre son ancien club, et son quinzième but de la saison toutes compétitions confondues. Cette victoire revigore les espoirs du Barça dans la compétition et souligne l’importance de ces performances individuelles clés.