Championnat Allemagne : Dortmund s’impose contre Sankt Pauli (2-1)

Le Borussia Dortmund s’en est sorti face au promu Sankt Pauli (2-1) vendredi à domicile en ouverture de la 7e journée du championnat d’Allemagne.

Les hommes de Nuri Sahin ont signé leur quatrième victoire de la saison en Bundesliga, toutes conquises dans leur Westfalenstadion, alors que le bilan est beaucoup moins brillant loin de leurs bases (deux défaites et un match nul).

Grâce à ce succès, le BVB compte 13 points et met la pression sur le peloton de tête (Bayern et Leipzig 14 points, Francfort 13 pts, Fribourg 12 pts, Leverkusen et Union Berlin 11 pts) avant les autres matches de la 7e journée samedi et dimanche.

Le but de la victoire a été inscrit par Serhou Guirassy, idéalement servi par Jamie Bynoe Gittens. Sur un centre parfait, l’international guinéen a repris de la tête et trompé le gardien de Sankt Pauli Nikola Vasilj à la 83e minute (2-1), cinq minutes après la superbe égalisation d’Eric Smith (78e), d’une demi-volée des 25 mètres imparables pour Gregor Kobel.

Dortmund avait ouvert le score en fin de première période par l’Algerien Ramy Bensebaini, déjà de la tête, sur un centre de Pascal Gross (1-0, 43e).

Vendredi 18 octobre

Dortmund – St Pauli 2 – 1

Samedi 19 octobre

(15h30) Fribourg – Augsbourg

Mayence – RB Leipzig

Mönchengladbach – Heidenheim

Hoffenheim – Bochum

Bayer Leverkusen – Eintracht Francfort

(18h30) Bayern Munich – Stuttgart

Dimanche 20 octobre

(15h30) Kiel – Union Berlin

(17h30) Wolfsburg – Werder Brême

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Bayern Munich 14 6 4 2 0 20 7 13

2. RB Leipzig 14 6 4 2 0 9 2 7

3. Eintracht Francfort 13 6 4 1 1 14 9 5

4. Dortmund 13 7 4 1 2 14 12 2

5. Fribourg 12 6 4 0 2 9 7 2

6. Bayer Leverkusen 11 6 3 2 1 16 12 4

7. Union Berlin 11 6 3 2 1 6 4 2

8. Stuttgart 9 6 2 3 1 15 11 4

9. Heidenheim 9 6 3 0 3 10 8 2

10. Mayence 8 6 2 2 2 11 10 1

11. Werder Brême 8 6 2 2 2 8 12 -4

12. Wolfsburg 7 6 2 1 3 13 12 1

13. Augsbourg 7 6 2 1 3 9 15 -6

14. Mönchengladbach 6 6 2 0 4 7 10 -3

15. Hoffenheim 4 6 1 1 4 10 16 -6

16. St Pauli 4 7 1 1 5 5 11 -6

17. Kiel 2 6 0 2 4 9 19 -10

18. Bochum 1 6 0 1 5 6 14 -8.