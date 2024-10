Des escrocs prétendent offrir des aides financières au nom du ministère des Finances

Le ministère des Finances a mis en garde contre des individus frauduleux usurpant l’identité de ses employés pour envoyer des courriels à des petites et moyennes entreprises ainsi qu’à des organisations, prétendant offrir des aides financières dans le cadre de programmes de soutien économique. Dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, le ministère a précisé que ces messages, bien que portant son logo, proviennent d’adresses électroniques suspectes et n’ont aucun lien avec ses services. Le ministère appelle les destinataires à faire preuve de vigilance, à ne pas répondre à ces sollicitations et à ne pas fournir de données personnelles via les formulaires inclus dans ces courriels. Il a également assuré suivre cette affaire de près avec les autorités compétentes afin d’engager les poursuites légales nécessaires contre les responsables de cette fraude.