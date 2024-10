Vitesse et inattention : responsables de deux tiers des victimes de la route en Tunisie

Depuis le début de l’année et jusqu’au 10 octobre 2024, les routes tunisiennes ont enregistré 4111 accidents impliquant divers moyens de transport, causant 876 décès et 5729 blessés, selon le rapport du Centre national de sécurité routière. La distraction et le manque d’attention constituent la première cause de ces accidents, représentant environ 43 % des cas, suivis de la vitesse excessive, ces deux facteurs étant responsables de près des deux tiers des victimes. D’autres causes incluent le non-respect des feux de signalisation, la traversée imprudente, les changements de direction brusques et la conduite en état d’ivresse. Toutefois, en comparaison avec les années précédentes, la vitesse et la distraction restent les principales raisons des accidents.

Le rapport souligne également que la majorité des collisions surviennent dans les zones urbaines et résidentielles, ainsi que sur les routes nationales, tandis que les autoroutes enregistrent un taux d’accidents plus faible. Pour lutter contre ce fléau, l’Observatoire national de la sécurité routière organise régulièrement des campagnes de sensibilisation. La dernière en date, réalisée cette semaine à plusieurs endroits du pays, a permis d’effectuer des contrôles techniques aléatoires sur les véhicules, en vérifiant notamment l’état des pneus, des pare-brise et des pare-chocs, avec la collaboration d’experts de l’Agence technique des transports terrestres et de la Garde nationale.