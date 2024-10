Vendredi soir : des vents forts au sud et températures douces jusqu’à 27°C

Ce vendredi soir, le ciel sera partiellement nuageux dans la plupart des régions, avec des nuages plus denses localement dans le nord et le centre du pays. Les températures nocturnes varieront entre 18 et 23 degrés dans le nord et les hauteurs de l’ouest, tandis qu’elles atteindront entre 22 et 27 degrés dans le reste des régions. Les vents souffleront du nord dans le nord et de l’est dans le centre et le sud, avec une intensité relativement forte dans le sud, accompagnée de tourbillons de sable locaux, et modérés dans les autres régions. La mer sera agitée au nord de la Tunisie et peu agitée à agitée le long des autres côtes.