Accident au port de Bizerte : un yacht saoudien de 88 mètres heurte le quai principal !

Un incident s’est produit au port de plaisance de Bizerte le vendredi 11 octobre 2024, lorsqu’un yacht touristique s’est heurté au quai principal, causant des dommages significatifs à la fois au quai et à l’avant du yacht. Selon Mohamed Ali Ben Ammar, directeur du port de plaisance, un enquête a été ouverte sous l’égide du centre de garde maritime de Bizerte pour déterminer les causes de cet accident. Le yacht, d’origine saoudienne et mesurant 88 mètres de long, aurait été victime d’une perte de contrôle de la part de son capitaine, ce qui a conduit à l’échouement et à la collision avec le quai. Cet événement soulève des questions sur la sécurité maritime dans la région et la nécessité de mesures préventives pour éviter de tels incidents à l’avenir.