L’Iran menace les États du Golfe qui autoriseraient Israël à utiliser leur espace aérien pour des frappes

Un responsable iranien a récemment averti les pays du Golfe qu’il serait “inacceptable” de leur part de permettre à Israël d’utiliser leur espace aérien pour mener des attaques contre l’Iran. Ce message a été formulé alors que le ministre des Affaires étrangères iranien, Abbas Araqchi, se rendait en Arabie saoudite et dans d’autres pays du Golfe pour des discussions. Les déclarations interviennent après des négociations entre l’Iran et les États du Golfe la semaine dernière lors d’un sommet en Asie à Doha, où ces derniers ont cherché à affirmer leur neutralité dans le conflit entre Téhéran et Tel Aviv. Le responsable a souligné que toute action d’un pays du Golfe contre l’Iran serait considérée comme une menace collective, entraînant une réponse appropriée de Téhéran. Il a également insisté sur l’importance de l’unité régionale face à Israël et a précisé que toute assistance à Israël, y compris l’autorisation d’utiliser l’espace aérien, serait fermement rejetée.