Le parquet près le pôle judiciaire de lutte antiterroriste a ordonné d’engager les enquêtes nécessaires à l’encontre de Hela Gharbia pour motif “complot contre la sûreté de l’Etat”, annonce, mardi, Hanène Gueddes, porte-parole du pôle.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Gueddes précise que cette mesure a été prise sur fond de publication par la concernée d’une vidéo ainsi que de posts via sa page Facebook à travers lesquelles elle a proféré offenses et outrages visant les institutions de l’Etat, ses symboles et le régime en place du pays.

De telles publications sont de nature à porter largement préjudice au prestige de l’Etat et de ses institutions ainsi que celui de son président et pourrait dans une large mesure semer la terreur et le désarroi parmi les habitants et inciter ainsi les groupes « extrémistes » à commettre des violences, a-t-elle ajouté.

Gueddes a affirmé que les enquêtes en vue seront du ressort de la brigade nationale spécialisée dans les infractions terroristes. De ce fait, Gharbia sera poursuivie pour grief de constitution d’entente criminelle, d’incitation à y adhérer.

Elle devrait également répondre à des accusations sur des tentatives de commettre un complot contre la sécurité intérieure et extérieure de l’Etat et d’attentat prémédité dans le dessein de changer la forme du gouvernement, d’inciter les gens à s’armer les uns contre les autres ou de provoquer le désordre, le meurtre ou le pillage sur le territoire tunisien.