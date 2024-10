Prix Nobel de Médecine 2024 : La découverte révolutionnaire du microARN

La découverte révolutionnaire des scientifiques américains Victor Ambros et Gary Ruvkun, qui leur a valu le prix Nobel de médecine en 2024, concerne le microARN (miARN) et son rôle crucial dans la croissance et la vie des organismes multicellulaires. Le microARN, une nouvelle catégorie de molécules d’ARN, agit comme un interrupteur au sein des cellules, régulant ainsi l’expression génétique. Cette avancée permet d’expliquer comment les cellules se spécialisent et se différencient en types variés, tels que les cellules musculaires et nerveuses, malgré le fait que toutes les cellules possèdent le même ensemble de gènes. L’étude du microARN pourrait ouvrir la voie à des traitements novateurs pour des maladies graves comme le cancer, en permettant aux chercheurs de mieux comprendre et manipuler les mécanismes de régulation génétique. Les implications de ces découvertes sont vastes et promettent de transformer notre approche de la médecine, en particulier dans le domaine de l’oncologie et des maladies neurodégénératives.